Wie schön ist es doch, seine Liebe zu bezeugen und zu bekunden. Heutzutage schreibt der Verliebte eine Nachricht mit vielen Emoticons auf WhatsApp oder schickt ein aussagekräftiges Bild auf Instagram.

Im 18. Jahrhundert bediente sich derjenige mit Schmetterlingen im Bauch des Liebesbriefes. So einen entdeckte nun das Bundesdenkmalamt bei Bauarbeiten in der Kartause Mauerbach. Die Sonderausstellung „Parkett“ widmete sich alten Holzböden. Unter diesen Böden werden oftmals erstaunliche Sachen gefunden. Unter dem Boden in der Schönlaterngasse 6, im 1. Bezirk, wurde ein alter Liebesbrief vom 26. September 1714 gefunden. An dieser Adresse lebte früher die Prostituierte Josefine Mutzenbacher. „Der Brief ist aber 100 Jahre älter“, erklärt Lorenz Tributsch, Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes.

Katerl und Josef sind ein Liebespaar

Der Brief stammt von einer gewissen Katerl Scheithauer und erging an Josef Petruw. Sie schrieb in dem Brief an ihren „Lieben guden Josef“, dessen Briefe sie schon unzählige Male gelesen hat. „Und so hab ich ihn wohl schon zehn Mal gelesen. Jetzt aber kann ich ihn schon auswendig“, schrieb Katerl Scheithauer.

Sie fordert ihn in ihrem Brief auch auf, ihre Briefe genau so gut aufzuheben. „Wenn sie aufs Jahr nach Troppau kommen, damit sie selbe mitbringen und da lieber Josef wollen wir uns zusammensetzen und lesen. Das wird herrlich sein, nicht wahr?“, plante Scheithauer schon ihre nächste Begegnung mit ihrem Josef.

Eine wichtige Frage, die Josef im vorangegangenen Brief stellte, hat sie auch gleich beantwortet. „Sie schreiben mir, ich sollte mein Herz fragen, ob es auch so denkt wie Ihres und da fragte ich es gleich. Es sagte mir aber gar laut, dass es nicht mehr mein, sondern dem Josef, der in Wien ist, zugehört. Sollte es Ihnen aber nicht anständig sein, so schicken Sie mir es auf der Stelle zurück“. Katerl Scheithauer verbleibt in freudiger Erwartung auf den nächsten Brief von ihrem Josef: „In vier Wochen, lieber Josef, schreiben Sie mir wieder, wie es Ihnen geht, und bei wem Sie in Quartier sind, und was Sie machen.“

Brief wird wieder ausgestellt

Sie zeigte sich auch um seinen Lebenswandel besorgt. „Gehen Sie nicht sehr aus, unterhalten Sie sich mit Klavierspielen oder mit ihrem Bruder und führen Sie sich rechtschaffen auf, so werden Sie überall fortkommen und auch ihre Katerl wird Sie beständig und aufrichtig lieben.

Ab 26. Mai ist der Brief in der Kartause Mauerbach auch wieder der breiten Öffentlichkeit, bis 30. September zugänglich, nämlich dann, wenn das gute Stück im Rahmen von „Sonderschau Parkett“ ausgestellt wird.