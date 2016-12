Kaum ist der letzte Ton über den Verbleib des Notarztes in Purkersdorf verklungen, schon bricht die nächste Diskussion über eine Blaulichtorganisation im Teilbezirk herein. Die Polizeistation in Pressbaum könnte abwandern.

Im Pressbaumer Gemeinderat wurde darüber berichtet, dass die Vertreter der Stadtgemeinde von höherer Stelle dazu aufgefordert wurden, der Polizei neue Räumlichkeiten für den Dienstposten zur Verfügung zu stellen. Der aktuelle im Rathaus entspreche nicht mehr den Erfordernissen. Sollte dies nicht geschehen, könnten die Beamten gar abwandern. Die Nachbargemeinde Tullnerbach habe sogar ein Angebot gemacht.

Dieses Ultimatum könnte als Druckmittel, positiv formuliert, als frischer Wind, in Sachen „Blaulichtzentrum“ fungieren. Denn nicht nur die Polizei beklagt ein etwas in die Jahre gekommenes „Quartier“, auch die Freiwillige Feuerwehr sehnt sich schon länger nach etwas Neuem.

So lange diese Forderung nur ein frischer Wind ist, bleibt auch genügend Zeit zu handeln, ehe ein böser Sturm aufzieht.