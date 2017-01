Die Barrierefreiheit ist so ein Begriff, der wohl jedem Lokalpolitiker schon aus dem Hals hängt. Nicht, weil es, wie jeder weiß, eine Notwendigkeit ist, sondern weil es ein unglaublich sensibles Thema ist. Jeder Eiertanz kann schon einmal mit einem Schritt ins Fettnäpfchen enden. Der Preis dafür ist nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern auch ein garantierter Proteststurm.

In Purkersdorf haben es Behinderte oft schwer. „Die Leute sind nicht behindert, sondern werden behindert gemacht“, meint etwa Vizebürgermeister Christian Matzka. In einer alten und gewachsenen Infrastruktur, wie das in Purkersdorf eben so ist, ist es schwer, nachhaltig Barrierefreiheit im öffentlichen Raum herzustellen. Doch das darf nicht als Ausrede gelten, auch wenn die Stadtgemeinde tiefer ins Geldsäckel greifen muss, um Hürden des Alltags aus dem Weg zu räumen. Schließlich ist es verständlich, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen vor allem das Bedürfnis haben, als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft betrachtet zu werden. Und das geht eben nur barrierefrei.