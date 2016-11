Kaum ein Hofer-Plakat in unserer Region, auf dem kein Hakenkreuz, kaum ein Van der Bellen-Plakat, auf dem kein Judenstern aufgesprayt ist.

So weit ist es also gekommen. Das Eigentum eines Fremden wird einfach angeschmiert. Da war doch etwas. Bei den Novemberprogromen 1938 wurden auch die Geschäftslokale von jüdischen Mitbürgern beschmiert, die Besitzer auf die Straßen getrieben, geschlagen, bespuckt und anschließend ihr Lokal verwüstet. Niemand hatte das Recht dazu, doch in einem gemeinsamen Akt hat man sich das Recht einfach genommen.

Das passierte nicht zwischen Fremden, sondern zwischen Nachbarn, die Jahre zuvor eventuell gemeinsam am Stammtisch gesessen sind. Dann kam einer, der behauptet, dass die einen Schuld daran sind, dass man selbst nicht im Leben vorankommt und schon fielen die Schranken.

Darum genießen wir es, in einem freien Land zu leben und uns den Bundespräsidenten erwählen zu können. Gemma nach der Wahl einfach gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt und stoßen als Freunde wieder an.