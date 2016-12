Eine Last ist von den Schulter gefallen. In seinem sechsten Bundesligaspiel durfte Georg Teigl erstmals über volle 90 Minuten seinen Dienst versehen. Und das tat der Gablitzer recht solide – als linker Flügel beschäftigte er die Dortmunder Abwehr des öfteren. Teigl ist wieder da – und hat bewiesen, dass man ihn nach einem durchwachsenen Halbjahr in Augsburg nicht abschreiben darf.

In den ersten fünf Runden stand der Niederösterreicher nicht im Kader, durfte auch später nur in Teilzeit seinen Job verrichten. Mehr als 25 Minuten Spielzeit gab‘s unter Dirk Schuster nicht. Der hemdsärmelige Arbeiter und die seit Weinzierls Zeiten anspruchsvollen Augsburger Kicker – das wollte nicht zusammenpassen. Vom Trainerwechsel dürfte auch Teigl profitieren. Die Karten werden neu gemischt.

Bei seinen Kurzauftritten präsentierte sich der Gablitzer oftmals hektisch, so, als würde er sich selbst zu sehr unter Druck setzen. Hängen ließ er sich aber nie – nun winkt wieder die Chance, sich über mehr Spielzeit Selbstvertrauen zu holen.

Das Zeug für die Bundesliga hat der vielseitige Niederösterreicher allemal. Und so könnte in Augsburg doch noch ein Happy End mit Verspätung winken. Wenn sich die Schwaben nicht mehr so geizig mit den Einsatzzeiten geben …