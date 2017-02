Der Wienerwald-Tourismus startet eine ambitionierte Initiative, um mehr Besucher in unsere Region zu locken. In eine Region, die den Tourismus in Österreich historisch geprägt hat.

Die Blütezeit ist mit dem Bau der Westbahn um 1880 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges in 1914 einzugrenzen. Sowohl im Sommer, als auch im Winter tummelten sich Hunderttausende von Erholungssuchenden im Wienerwald. Pressbaum galt damals sogar als das Bad Ischl des Wienerwaldes und Purkersdorf besuchten doppel so viele Menschen wie Kitzbühel.

Danach brach der Tourismus komplett ein. In Wien wurden prächtige Hotels gebaut, wohingegen jene in der Wienerwald-Region schließen mussten.

Zurück zur Gegenwart. Der Wienerwald-Tourismus startet mit einem neuen Internetauftritt und neuem Logo einen neuen Anlauf. Warum? Die Geschichte lehrt uns, dass die Region enormes Potenzial hat und die Gemeinden sollten lernen, dass dieses Potenzial nur gemeinsam ausgeschöpft werden kann. Die Gründung einer funktionierenden Kleinregion wäre eine Grundvoraussetzung dafür.