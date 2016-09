Jetzt ist schon wieder kein Parkplatz in Purkersdorf zu finden. Zweimal mit dem Auto durch die Innenstadt gekreist und noch immer erfolglos. Der Spar-Parkplatz befindet sich auch derzeit im Umbau, das hat die Situation auch nicht gerade besser gemacht. Ärger ist vorprogrammiert.

Eine Parkgebühr könnte auf den ersten Blick die Parksituation erleichtern, denn Autofahrer würden nicht mehr so lange stehen bleiben. Doch ein zweiter Blick lohnt sich, denn das Parkplatzsuchen hat auch seine Vorteile.

Eine große Parkfläche wurde zugunsten einer Fußgängerzone geopfert. Und das ist gut so. Jeder, der freitags über den Hauptplatz schlendert und den Bauernmarkt genießt, der wird für diese autofreie Zone dankbar sein. Eine Zone, die sich absolut bewährt hat und vor Leben nur so sprießt. Nun erhält der Hauptplatz durch eine Sanierung weitere Glanzlichter mit einem Brunnen und einer Tribüne. So geht Stadtplanung. Autos ja, aber ein bisschen weg vom Zentrum, damit sich ein geselliges Stadtleben entwickeln kann.