Es war in der vergangenen Woche wieder deutlich zu sehen. Was die Feuerwehren leisten, ist beeindruckend. Beim Blaulichttag am 21. April wurde noch bei brütender Hitze am Hauptplatz das Freiwilligensystem in Österreich gelobt, das es in dieser Weise kaum in anderen Ländern gibt.

Nicht mal zwei Wochen später brachen Unwetter über die Region herein. Pressbaum war am meisten davon betroffen. Sogar eine kleine Holzbrücke wurde weggespült. In wenigen Stunden hatte die Feuerwehr Pressbaum über 40 Einsätze. Unterstützung kam aus dem ganzen Abschnitt und auch darüber hinaus. Wie Abschnittskommandant Viktor Weinzinger mehrmals schon erwähnt hat: Wenn ein Notfall ist, kann unser Freiwilligensystem in kürzester Zeit hunderte Feuerwehrleute bereitstellen. In anderen Ländern sind es bei größeren Katastrophen nur ein Bruchteil. Die Bevölkerung weiß das auch zu schätzen. Denn am nächsten Tag dankten die Menschen den Feuerwehrleuten nicht nur persönlich, sondern sie haben diesen Dank auch über soziale Medien weit verbreitet.