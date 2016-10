Es ist zwar noch nicht Allerheiligen aber dennoch kursiert derzeit die Themen Tod, Begräbnis und Sterben in Purkersdorf. Nicht, weil die Lebensqualität der Wienerwaldmetropole plötzlich stark gesunken wäre, sondern weil im Gemeinderat zuletzt Beschlüsse über die Letzte Ruhe für Menschen, die keine Verwandten mehr haben, gefasst wurden. So kommt die Stadtgemeinde zwar künftig weiter für deren Bestattung auf, allerdings werden die Toten dann in Urnengräbern beigesetzt. Das kommt der Stadtgemeinde billiger. Daher ist der Beschluss verständlich und dem Verstorbenen wird es wahrscheinlich auch egal sein.

Das andere Ende des Spektrums behandelt derzeit die Naturbestattung. Hier sollen die Gemeinden, sprich der Bürgermeister, künftig unbürokratischer über die Beisetzung entscheiden können. Es ist zwar ein heikles Thema, aber es sollte doch möglich sein, sich unter einem Baum in der Natur bestatten zu lassen und das möglichst einfach. Der letzte Wille eines Verstorbenen sollte auch so für die Hinterbliebenen leichter umsetzbar sein.