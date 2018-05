Fremdwährungskredite haben nicht unbedingt den besten Ruf. Für die Stadtgemeinde Purkersdorf kam es damals doppelt bitter, da sie einen Großteil ihrer Schulden in Schweizer Franken aufgenommen hatte.

Nun hat sich der Kurs etwas erholt, eine Umschuldung scheint in greifbarer Nähe. Diese Chance wittern auch Wien und das Land NÖ, die einen Ausstieg aus ihren Franken-Krediten ankündigten. Dies bringt nun Bürgermeister Karl Schlögl ein wenig in die Bredouille, da er stets versprach, sich am Verhalten des Landes NÖ orientieren zu wollen. Er muss nun also etwas machen, um Wort zu halten. Das tut er auch. Er kündigt an, einen Teil des gesamten Kreditausmaßes umschulden zu wollen. Bei dem Null-Prozent-Verzinsungs-Kredit will er noch abwarten. Eine Umschuldung könnte hier viel Geld kosten. Ob es schlussendlich eine Ersparnis bringen würde auszusteigen, lässt sich noch nicht sagen.

Jedenfalls hat die ganze Kredit-Geschichte NÖ und Purkersdorf eines gelehrt: Kaufe nicht die Katz’ im Sack. Das Risiko darin etwas zu finden, das nicht entspricht, ist viel zu groß.