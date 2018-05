Am 4. Mai ist der Tag der Musikschulen. Frühe Musikförderung ist nicht nur hilfreich bei der Entwicklung eines Kindes, sie kann auch zahlreiche Türen öffnen. Al McKay bekam mit neun Jahren seine erste Gitarre. Mit Earth, Wind and Fire schrieb er Musikgeschichte. Er selbst ist mittlerweile auch eine lebende Legende.

Es geht aber auch kleiner. Es gibt zahlreiche Projekte, die heimische Künstler fördern. So kann vielleicht einer aus den hunderten Musikschülern der Region in Zukunft in der Bühne bei der Reihe „Blue Monday“ auftreten. Denn dort haben österreichische Musiker immer einen Platz. Von dort kann es natürlich noch weiter gehen. Denn auch in Österreich ist es möglich, die Musik als Beruf zu wählen und trotzdem alle Rechnungen bezahlen zu können. Es muss ja nicht gleich der nächste Al McKay aufstehen, aber wie der Mauerbacher Dominik Landolt gezeigt hat, ist es möglich, auch die Musik zum Beruf zu machen mit einem eigenen Label, Lehranstellungen und einem eigenen Buch für Musiklehrer. Vielleicht sollten Eltern die Musikbegabung ihrer Kinder ernst nehmen und sie fördern, denn auch von Musik kann man leben.