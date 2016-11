Gemeinsam etwas zu schaffen ist einfacher als alleine. Dabei ist es egal, worum es geht. Sei es eine Region mit sechs Gemeinden, die sich zu einer Kleinregion zusammenschließen sollte, um in einem neuen Bezirk besser bestehen zu können. Seien es die lokalen Unternehmer, die mehr unterstützt werden müssen, wie Manfred Rieger beim Wirtschaftsempfang in Pressbaum betonte. Oder der Pressbaumer Markus Niederschick, der mittels Crowdfunding, also gemeinsam mit anderen, versucht, ein Kinderbuch herauszubringen.

In allen drei Fällen ist Zusammenhalt gefordert. Eine einzelne Gemeinde würde im Bezirk St. Pölten-Land untergehen. Wenn Unternehmer nicht zusammenhalten und mehr Unterstützung seitens der Politik fordern, dann gibt es bald keine Arbeitsplätze mehr und die Wirtschaft ist am Boden. Wenn Markus Niederschick nicht genügend Spenden erhält, dann wird es kein Kinderbuch über ein Pinselohrschwein namens „Siena“ geben und die Kinder werden leider einer mehrteiligen fantasievollen Geschichte beraubt.