Purkersdorf ist vieles – Metropole im Wienerwald, größte Stadt im Bezirk St. Pölten-Land – doch jetzt Mozartstadt auch noch? Das klingt ein wenig inszeniert und an den Haaren herbeigezogen, der Aufbau der Statuen übertrieben. Aber es stimmt, und wie es stimmt.

Hier sind sich Leopold und Wolfgang A. Mozart das letzte Mal begegnet, und zwar beim Mittagessen im heutigen „Nikodemus“. Genau an jenem Ort, an dem auch der zweite internationale Popstar den einen oder anderen Abend verbrachte, nämlich Falco. Genau der, der durch ein Lied über Amadeus zum Weltstar wurde.

Der Kreis schließt sich also am Vorplatz des Nikodemus – vielleicht auch nur zufällig ein neuralgischer Punkt der österreichischen Musikgeschichte. Genau an diesem Punkt werden aber ab sofort die Musiker vorbeischreiten, wenn sie auf die Bühne der Open Airs gehen.

Da ist ein wenig Demut angebracht und die sollten auch die Passanten haben, wenn sie tagtäglich an diesem Denkmal vorbeigehen und daran denken, in welcher Stadt sie eigentlich leben.