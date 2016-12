Den TC Purkersdorf wird es nach der letzten Gemeinderatssitzung 15 weitere Jahre im Bad Säckingen Park geben. Seit 43 Jahren jagen dort die Tennisfreunde der gelben Filzkugel hinterher.

1.000 Euro zahlt der TC Purkersdorf ab sofort jährlich an die Stadtgemeinde. Das hört sich zunächst etwas wenig an, wenn man denkt, dass Tennis immer schon ein elitärer Sport war. Der Verdacht liegt nahe, dass sich die Mitglieder durchaus mehr leisten könnten. Das mag auch einst so gewesen sein, doch Tennis ist längst im Breitensport angekommen. Das ist nirgends so deutlich wie beim TCP.

Der Verein lockt seit Jahrzehnten Menschen zum aktiven Sport. Hunderte Stunden freiwillige Arbeit leisten nicht nur die Mitglieder bei der Sanierung und Instandhaltung der Anlage, sondern auch für das Training von hunderten Kindern. Und das in Zeiten von Playstation und X-Box.

Als Stadt muss man eigentlich dankbar dafür sein, dass sich ein Verein so ins Zeug legt.

Diese Aktivität ist sicher nicht mit Geld aufzuwiegen.