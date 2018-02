Josef Baum kehrt zurück in die Lokalpolitik von Purkersdorf. Bei einer Generalversammlung seiner Liste Baum & Grüne (LIB&G) setzte er sich mit 18:4 Stimmen durch und übernahm so wieder die Obmannschaft.

Das alleine befugt ihn aber noch lange nicht, in den Gemeinderat einzuziehen. Denn dafür müsste eine gewählte Mandatarin der Liste auf ihr Mandat verzichten. Aktuell denkt aber niemand in der Fraktion daran, dies zu tun. Und Baum will, laut eigener Aussage, nicht als Diktator auftreten – kann er eigentlich auch nicht, da ein Mandat im Gemeinderat personengebunden, aber nicht fraktionsgebunden ist.

Geht alles den gewohnten Weg, dann wird Josef Baum wohl bis zur nächsten Gemeinderatswahl warten müssen und die findet erst 2020 statt. Und auch da muss er erst genügend Stimmen sammeln.

Wenn er sagt, dass links von der Purkersdorfer SPÖ noch viel Platz ist, dann hat er recht damit. Jedenfalls wird ein Josef Baum die Oppositionspolitik erheblich beeinflussen, auch wenn er „nur“ im Hintergrund seiner Liste arbeiten sollte.