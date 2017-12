Die teilweise historischen Schulgebäude in Purkersdorf sind schon ein wenig in die Jahre gekommen – zugegeben. Klarerweise waren die Bedürfnisse der Kinder von damals auch anders als jene der Kinder von heutzutage. Heute darf es dann schon etwas mehr sein. Ein voll ausgestatteter Turnsaal, ein Raum, in dem man sich austoben kann, eine Bibliothek und dann vielleicht sogar noch ein Speisesaal. Das ist ein bisschen zu viel Anspruch an die alten Gemäuer.

Jetzt gibt es die Möglichkeit eines Neubaus, der wohl fast zur Gänze von der Gemeinde zu tragen wäre, oder mit den vorhandenen Ressourcen das Bestmögliche herauszuholen. Im nächsten Schuljahr erreicht die Anzahl der Volksschulkinder eine Spitze. Der Platz wird dann knapp, da eine weitere Schulklasse benötigt wird. Ein Platzerl wird sich schon finden in einem der anderen Schulgebäude – ein „Schulcluster“ scheint also des Problems Lösung. Und außerdem – ein Neubau würde wohl auch nicht fertig bis zum nächsten Schuljahr, egal wie viel Geld für das Schulwesen budgetiert wurde.