In der Ruhe liegt die Kraft. Und das Vertrauen in die eigene Qualität. Auch wenn der Vorsprung auf den Vorletzten Enzersfeld nur drei Zähler beträgt, behält man bei Gebietsligist Gablitz die Nerven. Im Winter soll es keine Veränderungen geben. Weil man dem bestehenden Kader vertraut.

Nicht alles lief nach Wunsch im Herbst. Doch nach dem verkorksten Start (ein Punkt aus den ersten vier Partien) haben sich Khajik Jerjes und seine Jungs zusammengerauft. Der Trend spricht für Gablitz. Und die Qualität im Team, die man nur zu selten ausspielen konnte.

Der Vertrauensbeweis der Klubführung zeigt, dass man in Gablitz zu schätzen weiß, was man hat. Der Mix zwischen altgedienten Wiener Kickern und der eigenen jungen Garde stimmt. Schritt für Schritt will Obmann Andreas Forche weitere Youngsters aus der Reserve und dem eigenen Nachwuchs nach oben ziehen. Die Gebietsliga bietet da eine gute Plattform. Umso wichtiger wäre das Abstiegsgespenst zu verjagen.

Mit etwas mehr Konstanz als in der Hinrunde sollte das für Stanimirovic & Co. machbar sein. Klar: Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist nicht groß, dafür fehlen aber auch nur drei Zähler auf Rang sechs.

Alles ist möglich! Und die Kaderkontinuität könnte der größte Gablitzer Trumpf sein.