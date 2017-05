Der Aufstand der Kleinen ist heuer besonders auffällig. In der Tipico-Bundesliga punkten im Frühjahr die Nachzügler kontinuierlich. In Deutschland haben Bremen und einen Stock tiefer St. Pauli vorexerziert, wie man sich aus dem Sumpf zieht.

Auch in Österreichs Unterhaus ist der SV Gablitz ein solches Beispiel. In der letzten englischen Woche holte die Elf alle sechs Punkte. Doch da die Intensität, das unbeirrte Aufbegehren und das kollektive Punkten gleich bei mehreren chronisch gefährdeten Kandidaten in der Gebietsliga NNW zu bobachten ist, kann sich Gablitz noch nicht als gerettet erachten.

Zuversichtlich stimmt aber, dass man Punkte auch einsammelt, wenn Stammkräfte ausfallen. So war Goalgetter Stanimirovic gegen Absdorf gar nicht dabei, gegen Klosterneuburg nur kurz. Auch der kopfballstarke Verteidiger Holzinger hat gefehlt, und Routinier Wollein.

Möglich ist der Lauf, weil die Trainerphilosophie nach einem Jahr zu greifen beginnt. Teams wie Rapid oder auch Klosterneuburg, die unter der Saison den Coach gewechselt haben, müssen oft von Punkten zehren, die sie bereits im Herbst geholt haben. Gablitz hingegen liegt in einer Frühjahrstabelle mit elf Zählern an vierter Stelle, nur zwei hinter Spitzenreiter Laa. Das gibt genug Selbstvertrauen, um sich von erst jetzt hinten Gestrandeten abzusetzen.