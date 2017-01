Stefan Maierhofer ist wählerisch, wenn es um die Auswahl eines neuen Arbeitgebers geht. Lieber verzichtet er auf Fußball, wenn die Aussichten nicht seinen Vorstellungen entsprechen. So schlug er Angebote aus Rumänien und Polen aus: „Geld macht nicht glücklich“, lautet seine Devise. Doch dabei kennt Maierhofer durchaus seinen Marktwert, als Schnäppchen ist er sicher nicht zu haben.

Zuletzt dauerte die Auszeit daher wieder lange acht Monate. In denen verdingte sich der 34-Jährige, der als Kind in Gablitz seine ersten Fußballschuhe zerrissen hatte, gern als Nebenerwerbsbauer im Tullnerfeld. Fit gehalten hat sich der „Major“ aber konsequent, auch nachdem er den slowakischen Meister und Cupsieger AS Trencin im Frühsommer verließ. Laut eigener Einschätzung ist er daher jederzeit für 60 bis 70 Spielminuten gut. Und den abstiegsgefährdeten Mattersburgern, die in der Tipico-Bundesliga bleiben wollen, reicht das. Sie boten ihm einen Vertrag bis zum Sommer an, der sich im Falle des Klassenerhalts um ein Jahr verlängern wird.

Dass es in Mattersburg nicht um Titel geht, stört den 19-fachen ÖFB-Teamspieler nicht. Er muss von seinem Bauernhof nur eineinhalb Stunden pro Tag mit dem Auto fahren, um professionell Fußball spielen zu können. So macht es dem Major Spaß.