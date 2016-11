So eng ging‘s in der Gebietsliga schon lange nicht mehr zu. Mittendrin im Trubel: Der SV Gablitz. Platz sieben ist ebenso in Reichweite wie die rote Laterne. Zwischen Rang 13 und sieben liegen gerade einmal fünf Zähler!

Das Herbstfinish wird richtungsweisend für die Elf von Khajik Jerjes. Dass man spielerisch bislang überzeugen konnte, ist paradoxerweise die größte Gefahr.

Gute Chancen, ansehnliches Aufbauspiel, aber keine Punkte: Die letzten Wochen boten stets das gleiche Bild. Gablitz gleitet damit raus aus der Komfortzone, runter auf den viertletzten Platz. Damit droht der Abstiegskampf, den man im Wienerwald eigentlich vermeiden wollte. Eben weil viel mehr Qualität im Team steckt, hatte man einen (oberen) Mittelfeldplatz ins Auge gefasst. Der ist nach wie vor machbar – wenn die Trendwende gelingt.

Nun gilt‘s allerdings den Schalter umzulegen, konzentrierter zu Werke zu gehen. Denn im Vorbeigehen werden die Punkte in der Gebietsliga nicht „frei Haus“ geliefert. Die muss man sich schon erkämpfen, auch und gerade als Team mit gehobenen Ambitionen.

Potenzial schießt keine Tore. Entsprechend sauer war Trainer Jerjes auch am Wochenende. Er wird dafür sorgen, dass seine Kicker den Weckruf nicht überhören können.