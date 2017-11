Die Mannschaft von DataTech Pressbaum/Eichgraben steht erstmals seit vielen Jahren wieder an der Spitze der 2. Schachbundesliga Ost. Nach zwei Runden mit vier Spielen hat man noch immer eine weiße Weste. Mit SK Austria wurde zudem am Samstag einer der Titelfavoriten mit 4½:1½ „versenkt“.

Bemerkenswert dabei, dass auf den ersten drei Brettern alle Pressbaumer weniger Elo-Punkte (sie weisen die Leistungsstärke aus) als ihre Gegner hatten. Trotzdem gingen sie gleich mit 2½:0½ in Front. Und einmal voran, ist die Spielgemeinschaft nur mehr schwer abzufangen.

Die Tabellenführung kommt trotzdem überraschend, weil die Truppe, die vom Pressbaumer Kapitän Klaus Neumeier zusammengehalten und vom Ungarn Sandor Videki am Einserbrett angeführt wird, personell seit Jahren keine großen Veränderungen erfahren hat.

Vom erstmaligen Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse zu träumen, wäre auch deshalb verfrüht, weil Neumeier und Co diesen nie angestrebt haben. Man muss wissen: Im Schach gibt es keine Legionärsbeschränkung und in der 1. Bundesliga spielen kaum noch Österreicher. Schon in der 2. Bundesliga ist Pressbaum/Eichgraben ein letztes Bollwerk an Inländern. Von diesem Weg wird man sicher nicht abweichen.