Der Pressbaumer Tormann Cican Stankovic steht Woche für Woche am Blankett der dominantesten Mannschaft in der österreichischen Fußballgeschichte. Fünf Meistertitel sind zuvor noch keinem Klub in der höchsten Spielklasse gelungen. Es in dieser Mannschaft zur Stammkraft zu schaffen, ist toll.

Doch Stankovic steht zwar immer am Blankett, aber nur selten am Feld. Während des Spiels sitzt er auf der Ersatzbank und darf erste Reihe fußfrei Kapitän Alex Walke bei der Arbeit zuschauen. Und der 35-jährige Deutsche macht seinen Tormann-Job immer gut — in der Meisterschaft, in der Europa-League. Nur im Cup darf der 26-jährige Stankovic ran. Auch er hält sensationell. Vier von ihm verhinderte Elfer brachten die Bullen erst ins Cupfinale!

Doch Walkes Nummer-Eins-Position konnte auch das nicht erschüttern. Und für Stankovic stellt sich immer drängender die Frage: In Salzburg blieben oder weiterziehen?

Viele Torleute spielen bis zum 40. Lebensjahr. In Walkes Fall wären das fünf weitere Jahre. Unmöglich für Stankovic, dem Nationaltorwart-Potenzial nachgesagt wird, das auszusitzen. Er ist in den besten Goalie-Jahren!

Die Verantwortung lastet also schwer auf den Schultern seiner Berater. Stankovic hat‘s leichter: Er muss sich vorerst nur aufs Cupfinale konzentrieren.