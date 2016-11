Was für ein Herbstfinale! Pressbaum schnappt sich eine Runde vor Schluss Platz eins – und den will die Gogg-Elf bis zum Schluss nicht aus der Hand geben. Die Chancen als Herbstmeister zu überwintern stehen gut. Zumal Mank vor heimischer Kulisse ein machbarer Gegner ist. Der größte Trumpf der Pressbaumer heißt Kontinuität.

Individuell ist der Tabellendritte Loosdorf sicherlich besser besetzt. Fast der Startruppe fehlt, ist ein eingespielte Elf. Die kann Pressbaum aufbieten, trotz der routinierten Abgänge im Sommer die zum Großteil intern nachbesetzt worden sind.

Youngster Alexander Stehlik führt die junge Garde an, die sich im Laufe des Herbstes schon erste Sporen verdient hat. Dazu kommen ein zuletzt in Hochform spielender Safet Bajrami und die gewohnt sichere Abwehr um Gernot Brauchart. Nicht von ungefähr hat Pressbaum im Vorjahr wie im heurigen Herbst die wenigsten Gegentore kassiert. Trainer Stefan Gogg bringt trotz seiner Jugend viel Erfahrung mit und hat einen guten Draht zum Team. Macht alles zusammen: Einen seriösen Titelanwärter. Der eigentlich gar keiner sein will.

Vor der Saison gab man einmal nicht den Titel als Ziel an. Das hat den Pressbaumern offenbar gut getan. Ohne Druck spielt sich‘s besser …