Nein, nicht jeder mag den Fasching. Nicht jeder ist dazu geschaffen, sich mit Farbe das Gesicht anzuschmieren und lauthals die jeweilige Parole seiner Faschingsgilde zu grölen, belustigt durch die Gassen zu ziehen und sich dem närrischen Treiben hinzugeben.

„Den Fasching muss man schon so richtig mögen“, sagt Jutta Polzer, Obfrau der Pressbaumer Faschingsgilde „Die Duckhüttler“. Und genau da beginnt es dann interessant zu werden. Wie gibt es das, dass sich jemand so für eine Sache ins Zeug wirft? Unzählige Arbeitsstunden, mühsame Telefonate und Diskussionen mussten Jutta Polzer und ihre Mitglieder in den letzten Wochen und Monaten ertragen, nur um ein gelungenes Fest auf die Beine zu stellen. Was manch einer belächelt, ist Knochenarbeit. Faschingsgilden aus ganz Niederösterreich kommen nach Pressbaum, um die fünfte Jahreszeit willkommen zu heißen. Pressbaum wird zur Narrenmetropole Niederösterreichs.

So viel Enthusiasmus muss doch auch dem schlimmsten Faschingsmuffel großen Respekt abringen – also Respekt!