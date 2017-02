Was treibt jemanden dazu in die Gemeindepolitik zu gehen? Das Bedürfnis, wöchentlich aus der NÖN zu lachen? Das Gefühl, als Gemeinderat mehr Achtung in der Bevölkerung zu erfahren? Oder der Wunsch, etwas aktiv gestalten zu können?

Beim letzten Gablitzer „Sondergemeinderat“ sollte ein Beschluss gefasst werden, um den Bau eines Spielplatzes in der Volksschule rasch zu ermöglichen. Damit würde die Gemeinde einem Wunsch des Schülerparlaments entsprechen. Ein Tagesordnungspunkt, bei dem es normalerweise keine zwei Meinungen geben dürfte. Doch was passiert da im Gablitzer Gemeinderat? Es entsteht eine Debatte und eine Fragestunde der skeptischen Opposition an den Ortschef. Seltsam, mag sich der Beobachter denken.

Bei einem Blick hinter die Gablitzer Kulissen ist das gar nicht mehr so seltsam. Das Vertrauen zwischen Regierung (ÖVP/SPÖ) und Opposition (NEOS/Grüne) ist derart erschüttert, dass die Stimmung einem Pulverfass gleicht. Keiner der Beteiligten wird wohl wegen solcher Konflikte in den Gemeinderat gegangen sein.