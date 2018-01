Derjenige, der sich die Redewendung „ins Glück steigen“ ausgedacht hat, der war wohl noch nie in Purkersdorf. Die sogenannten „Tretminen“, Hinterlassenschaften der Hunde, treten da phasenweise in einer Menge auf, dass sich das Abstreifen an der Gehsteigkante kaum auszahlt. So wird beispielsweise der Weg zur Schule zum Hindernislauf. Es hat sich bei einigen Hundebesitzern eingebürgert, die Notdurft ihres Vierbeiners einfach auf dem Weg liegenzulassen. Nicht alle Hundebesitzer machen das – ganz im Gegenteil – die meisten schämen sich geradezu für ihresgleichen, die es nicht der Mühe wert finden, sich zu bücken und den Kot mit einem Sackerl aufzusammeln. Sie gehen mit gutem Beispiel voran, um die Moral aller Hundebesitzer zu heben.

Die Stadtgemeinde kann jedenfalls nicht allzu viel tun, außer noch mehr Gassi-Stationen aufzustellen und den verursachten Dreck einzuklauben. Es sei denn, sie beginnt mit der Einführung von Strafen. Doch das kann doch niemand ernsthaft wollen, nur weil einige zu faul sind, sich zu bücken.