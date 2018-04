Seine musikalische Karriere startete er in seiner Heimat, Springfield, Massachusetts, von wo aus ihn sein Weg nach New York und schließlich nach Wien führte. Nach einer langen kreativen Pause als Songwriter wird er am Freitag, 6. April, bei einem Konzert in der „Bühne“ zum ersten Mal seine eigene Musik präsentieren. Die Rede ist von Ausnahmemusiker Joey Green.

NÖN: Was erwartet das Publikum bei Ihrem Konzert in der Bühne?

Joey Green: Ich möchte eine neue Richtung einschlagen. Ich lebe jetzt seit acht Jahren in Österreich und zu Anfang war kaum Zeit für die Musik, da meine Kinder noch klein waren. Ich habe in Coverbands gespielt, von R&B über Soul bis Rock, darunter in einer Charles-Tribute-Band. Letztes Jahr wurde mir dann klar, dass das nicht das war, was ich wirklich machen wollte. In der „Bühne“ werde ich gemeinsam mit großartigen Musikern etwas ganz Neues zeigen. Es wird ein toller Abend. Aber definitiv anders, als bei meinen bisherigen Auftritten in Purkersdorf.

Wie gehen sie vor, wenn Sie einen Song schreiben?

Green: Bei mir beginnt jeder Song mit einem emotionalen Erlebnis, einem Funken, wenn man so will. Ich setzte mich nicht hin, mit dem Vorsatz, einen Song zu schreiben. Nach und nach entsteht daraus etwas, das die Menschen zu schätzen wissen. Manchmal aber auch nicht. Da darf man nicht aufgeben. Es ist ein Prozess, der auf etwas Realem fußt. Ziel ist es, das Publikum zu berühren und eine Verbindung zu schaffen.

Was beeinflusst Sie dabei?

Green: Aufgewachsen bin ich in den 70ern, mit Künstlern wie Paul McCartney, Billy Joel oder Steppenwolf. Diese Einflüsse finden sich in meiner Musik wieder. Die Songs wurden alle in Österreich geschrieben und die Eindrücke und Erfahrungen fließen ebenfalls ein. Der Song „Teardrops (Back in her eyes)“ basiert etwa auf einer Begebenheit aus einem Urlaub in Merano, Südtirol.

Sie haben bereits zuvor in der „Bühne“ gespielt. Welche Beziehung haben Sie zu Purkersdorf?

Green: Als meine Kinder noch klein waren, haben wir viel Zeit im Purkersdorfer Freibad verbracht (lacht). Vor einigen Jahren hat mich Karl Takats dann eingeladen, in der Bühne zu spielen. Das Konzert am Freitag ist mein vierter Auftritt. Es gefällt mir, dass die Leute hier immer sehr aufmerksam zuhören, das ist nicht selbstverständlich.

Welche Projekte stehen an?

Green: Der Plan ist, meine Musik verstärkt über das Internet zu vermarkten. Ich glaube, ich habe da einen Nischenmarkt gefunden. Auf iTunes und Spotify wurden meine Songs schon millionenfach geklickt. Details gibt es auf meiner Website unter http://joeygreenband.com.