Als „dunkelbunte Wiener Blues-Poesie“ bezeichnen sich „Martin Spengler und die foischn Wiener“. Klingt nicht nur vielversprechend, sondern ist es auch.

Das werden sie bei einem Auftritt in der Bühne am Samstag, 18. Februar, unter Beweis stellen. Dort bringen sie den neusten Tonträger „vü föd ned“ zu Gehör. Für das musikalische Spektakel verlost die NÖN 2x2 Karten. Wer Interesse hat, ruft Freitag, 17. Februar, um 10 Uhr in der Klosterneuburger Redaktion unter 02243/33969 3812 an.

Einlass ist um 18.30 Uhr, Start dann um 19.30 Uhr.