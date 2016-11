Die Stadtkapelle Purkersdorf hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Zum einen übernahm Werner Pleischl das Zepter des Obmannes von Susanne Bollauf, zum anderen war auch viel los, weil 2016 schließlich das 30-jährige Jubiläum der Stadtkapelle war. Vergangene Woche traten die Purkersdorfer auch bei der Konzertmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft Tulln-Korneuburg des NÖ Blasmusikverbandes im Haus der Musik in Grafenwörth an. Mit dabei war auch die Blasmusik Steinbach-Mauerbach.

Vielfältiges Programm, tolle Leistungen

Kapellmeister Martin Rotter führte seine Truppe erfolgreich durch das Pflichtstück „Hänsel und Gretel“, basierend auf der gleichnamigen Märchenoper von Engelbert Humperdinck und das Selbstwahlstück „Tchaikovsky’s Greatest Hits“. Die strenge Jury bewertete die Leitung der Stadtkapelle in der Stufe B mit insgesamt 88,25 von 100 Punkten. Erstmals an der Triangel zum Einsatz kam auch Vizebürgermeister Christian Matzka.

In der Stufe A traten die Nachbarn der Blasmusik Steinbach-Mauerbach an. Obmann Franz Strnad zeigte sich zufrieden. „Wir haben eigentlich alle Instrumente nur einfach besetzt, da fällt ein kleiner Fehler gleich größer ins Gewicht, als wenn drei, vier Instrumente spielen“, erklärt Strnad. Jedenfalls sei er stolz auf seine Truppe und die Fahrt nach Grafenwörth habe sich ausgezahlt. Die Veranstaltung an sich wies eine Rekordbeteiligung für Konzertmusikbewertungauf. 34 Kapellen nahmen daran teil und zeigten ein vielfältiges Programm. Der musikalische Bogen spannte sich von der Rigoletto Suite von Giuseppe Verdi über die Sperl Polka von Johann Strauss Vater bis zu „Scenes from the Old West“ von Florian Hilbinger.