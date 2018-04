Das Leben des Mauerbachers Dominik Landolt steht ganz im Zeichen der Musik. Als Vierjähriger hat er begonnen Akkordeon zu spielen. Das war jedoch nicht so einfach, einen Lehrer zu finden. „Meine Oma war sehr dahinter, damit ich dieses Instrument erlernen kann“, erinnert sich Landolt.

Sein musikalischer Weg hat da erst angefangen. Nach dem Besuch der Hochschule für Musik und Tanz in Köln sowie Aufenthalte in Spanien, Georgien und anderen Ländern, ist er heute Dozent an der Musical-Akademie in Wien. Außerdem unterrichtet er noch an einer privaten Musikschule und ist als Songwriter für heimischer Künstler tätig. Zudem ist er noch Mitbegründer von „Mustache Records“.

Lehrbuch für Jazzklavier als neues Projekt

Vor einiger Zeit hatte er die Idee für ein ganz neues Projekt, ein Lehrbuch für Jazzklavier. Vor allem im ländlichen Raum kann es der Fall sein, dass in den Musikschulen Lehrer mit klassischer Ausbildung angestellt sind. In dem Buch geht es darum, sich selbstständig das Lesen von Jazz- und Popnotation beibringen zu können, da die klassisch ausgebildeten Lehrer diese oft nur schwer umsetzen.

„Für diese Lehrkräfte ist das Buch auch eine große Hilfe, da durch die von mir ausnotierten Begleitstimmen das vierhändige Spielen am Klavier möglich ist“, erklärt Landolt die Vorteile seines Buches. „Die Lehrer können ihre Schüler begleiten und umgekehrt und gleichzeitig mit Anleitung erlernen, wie sie selbst auf diese Begleitstrukturen kommen könnten ohne eine fertig ausnotierte Form vor ihnen liegen haben zu müssen“, fügt er hinzu.

Am 18. April ist nun der Tag der Musikschulen. Die Gemeinde kauft zehn der Exemplare des Buches, die im Rahmen der Veranstaltung übergeben werden.