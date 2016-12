Ein freudiges Ereignis erreichte kürzlich Familie Berchtold am Tulbinger Kogel. Claudia Berchtold züchtet eine Hunderasse namens „Flat Coated Retriever“. Am 29. Oktober brachte eine ihrer Hündinnen elf Welpen zur Welt. Begonnen hat alles im Jahr 1998, als Claudia Berchtold von ihrem Schwiegervater einen Hund dieser Rasse zu Weihnachten geschenkt bekam.. Bald darauf folgte auch ein zweiter Hund. Im Laufe der Zeit fiel die Entscheidung, selber diese Rasse zu züchten. Das Hobby führt Berchtold dabei sogar nach Schweden und Finnland. Gesundheit, Wesen und Aussehen sind bei der Rassehundezucht wichtig. Deshalb nimmt die Züchterin auch gerne einmal weitere Wege zu ihren Deckrüden in Kauf.

Rassenmerkmale genau festgelegt

Auch wenn der Genmix noch so gut ist, entsprechen nicht immer alle Welpen gleichermaßen dem so genannten „Rassestandard“, wo genau festgelegt ist, wie ein Hund auszusehen und sich zu verhalten hat und zu welcher Verwendung er gezüchtet wurde. Von den elf Welpen sind neun bereits vergeben. Wie lange die Welpen mindestens bei ihrer Mutter bleiben müssen, ist mit acht Wochen gesetzlich festgelegt. „Wegen der Feiertage gebe ich die Welpen dieses Wurfes aber erst mit neuneinhalb Wochen ab“ erklärt Berchtold. Die neue Heimat zweier Hunde liegt sogar in Ungarn oder Slowenien.

Für Claudia Berchtold ist es wichtig, die Züchtung verantwortlich zu betreiben. „Es ist wichtig, dass es den Hunden gut geht“, sagt Berchtold. Mehr Infos auf http://www.flatcoat.at/.