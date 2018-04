Das Schloss- und Seminarzentrum Mauerbach hat schon so manche Bundespartei bei einer Klausur beherbergt. Jetzt steht die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung vor der Tür. Die nächste Klausur der Bundesregierung wird Ende Mai in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) stattfinden, wie die NÖN von verlässlichen Quellen erfahren hat.

Offiziell wurde das auf NÖN-Anfrage von Regierungsseite am Montagvormittag nicht bestätigt. Die Vorbereitungen sind aber längst im Laufen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kann schon den Empfang organisieren.

Schwerpunkte der zweiten 100 Regierungstage

Die Bundesregierung mit Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird in Mauerbach nahe Wien die Schwerpunkte ihrer Neuerungen in den zweiten 100 Tagen ihrer Amtszeit seit Dezember 2017 beraten und teils beschließen. In den ersten 100 Tagen wurde unter anderem der Familienbonus zur steuerlichen Entlastung ab 2019 in die Wege geleitet, aber auch ein Sicherheitspaket.

Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Ab 1. Juli ist Österreichs Regierung durch die EU-Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 voll gefordert. Außerdem hat die Bundesregierung nach der Salzburger Landtagswahl am Sonntag bis zur EU-Wahl im Frühjahr 2019 eine Zeit ohne Bundes- und Landtagswahl vor sich.

Heikle Vorhaben stehen auf dem Plan

Brisante Reformthemen warten genug. Der Bogen reicht von den von Kurz und Strache geforderten Verbesserungen beim Arbeitsmarktservice (AMS) über die bis Ende 2018 geplanten Änderungen bei Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindestsicherung bis zu den Fusionsvorhaben in der Sozialversicherung. Ebenfalls am Tisch sind Schritte zur Staatsreform und zur Neuordnung der Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.