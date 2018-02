An der Spitze der Feuerwehr Mauerbach hat sich einiges getan. Kurt Wallner stellte bei der Mitgliederversammlung sein Amt als Kommandantstellvertreter zur Verfügung. Lukas Bauer trat zur Wahl an und ist nun offiziell Wallners Nachfolger. Auch in der Verwaltung gibt es eine Änderung. Seit Juni übernimmt Daniela Wallner die zeitaufwendige Aufgabe in der Mauerbacher Feuerwehr. Bis dahin hatte Thomas Tüchler diese Funktion, der sie aus beruflichen Gründen zurücklegte.

Kommandant Harald Pollak bedankte sich bei den Kameraden für die jahrelange Arbeit und wünschte Daniela Wallner und Lukas Bauer alles Gute in ihren neuen Funktionen.

510 Kilogramm Weihnachtskekse

Besonders hervorgehoben hat der Kommandant auch die Leistungen der Damen. „Unsere Damen leisteten 1.434 Arbeitsstunden für den Adventmarkt. Sie stellten dabei 510 Kilogramm Weihnachtsbäckerei her“, erzählt Harald Pollak. Die Kekse wurden an drei Tagen beim Stand der Feuerwehr am Adventmarkt in der Kartause verkauft.

Im vergangenen Jahr feierte die Feuerwehr auch den 125. Geburtstag. Was die Feuerwehr bei der Feier besonders freute, war die Spendenbereitschaft der Politik, der Unternehmer, der Patinnen und auch von einigen Privatpersonen.

An einem Tag kam das Geld für insgesamt 30 neue Helme zusammen. Einer davon kostet 350 Euro.