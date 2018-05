Zwei Mal hat er schon geerntet, vor Kurzem hätte es wieder so weit sein sollen – doch dann war die Polizei schneller. Ein Mauerbacher (40) hatte – wie erst jetzt bekannt wurde – in seinem Keller Cannabis im großen Stil angebaut.

132 Pflanzen konnte die Polizei, die aufgrund eines vertraulichen Hinweises auf die Spur des Mannes gekommen war, sicherstellen. Polizeispürhund „Hunter“ hatte den richtigen Riecher, als er mit Beamten der Polizei Purkersdorf, Mauerbach und Gablitz sowie Suchtgift-Experten des Landeskriminalamtes in das Haus des Hobby-Gärtners kam. Im Keller waren die Pflanzen fein säuberlich aneinandergereiht, wurden von ihm gehegt und gepflegt. Ernten konnte er sie aber nicht mehr, das übernahm diesmal die Polizei.

Zwei Dealer ausgeforscht

Bei der Einvernahme gab der 40-Jährige an, dass er die Plantage bereits zwei Mal abgeerntet hatte – mit einem Ertrag von rund sechs Kilogramm. Diese verkaufte er um rund 60.000 Euro an einen 29-jährigen Deutschen in Wien. Für ihn klickten wenig später die Handschellen, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft inhaftiert. Bei der Durchsuchung seines Aufenthaltsortes konnten 980 Gramm Cannabiskraut aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Dealer nicht geständig, genauso wie ein weiterer Beschuldigter, der ebenso im Zuge der Erhebungen ausgeforscht werden konnte. Der 38-jährige Wiener wurde am Flughafen Schwechat bei der Einreise festgenommen und ebenfalls inhaftiert.

„Ob man auf freiem Fuß angezeigt oder inhaftiert wird, hängt von mehreren Faktoren ab, wie Vorstrafen oder auch der Menge und Art des Suchtgiftes. Das ist von Fall zu Fall verschieden“, klärt der erste Staatsanwalt Leopold Bien auf. Der Mauerbacher Hobby-Gärtner wird jedenfalls auf freiem Fuß angezeigt.