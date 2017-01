Elf Diebstähle von hochpreisigen Fahrzeugen – darunter auch eines in Mauerbach – gehen auf die Kappe einer international agierenden Tätergruppe. Drei von ihnen wurde nun das Handwerk gelegt.

In Mauerbach wurde Mitte August ein VW Touareg gestohlen. Das nur rund vier Jahre alte Fahrzeug hatte einen Wert von rund 40.000 Euro. Wenige Kilometer entfernt, im 14. Wiener Gemeindebezirk, war in der selben Nacht ein Porsche Cayenne verschwunden (die NÖN berichtete). „Beide Diebstähle sind der gleichen Tätergruppe zuzuordnen“, informiert Pressesprecher Patrick Maierhofer von der Wiener Polizei auf Anfrage der NÖN. Seit Mitte August laufen auch die Ermittlungen gegen die Diebe, die sich auf Diebstähle von hochpreisigen Fahrzeugen mit sogenannten „Keyless Systemen“ spezialisiert haben.

Spektakuläre Flucht endete mit Überschlag

Bei einem Versuch, in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) ein Auto zu stehlen, wurden die drei Männer von der Polizei beobachtet. Als die Beamten das Trio anhalten wollten, ergriffen sie sofort die Flucht und es kam zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Diese endete darin, dass die Flüchtigen von der Straße abkamen und sich mit ihrem Fluchtauto überschlugen.

Der Gesamtschaden der elf Diebstähle beträgt mehrere hunderttausend Euro. Vier der gestohlenen Fahrzeuge wurden in Tschechien und der Slowakei sichergestellt. „Die Autos, die in Mauerbach und Wien Penzing gestohlen wurden, sind noch nicht aufgetaucht, sie sind zur Fahndung ausgeschrieben“, so Patrick Maierhofer. Das Trio sitzt in Untersuchungshaft,

gegen vier weitere Verdächtige wurde ein EU-Haftbefehl angeregt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Außenstelle West laufen weiter.