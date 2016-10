Ein Spaziergänger, der am Wochenende mit seinem Hund in einem Waldstück in Mauerbach unterwegs war, entdeckte den seit 30. September vermissten Mauerbacher. "Er ist eines natürlichen Todes verstorben", bestätigt die Exekutive den Tod des 75-Jährigen.

Wie berichtet, verließ Albert Ollinger am 30. September sein Haus und kam nicht mehr zurück. Auch eine großangelegte Suchaktion blieb leider erfolglos. Er wurde in einem selten begangenen Waldstück entdeckt.