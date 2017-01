FF Purkersdorf: Auf in ein spannendes Jahr .

Die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf hielt ihre Mitgliederversammlung im Gasthof Forthofer ab. Kommandant Viktor Weinzinger unterhielt die vielen Mitglieder und Ehrengäste mit einer launigen Rede und peitschte das Programm durch. Und dieses war dicht gedrängt, denn die Ehrengäste wollten schließlich auch zu Wort kommen, Beförderungen und Ehrungen mussten ebenfalls noch ernannt und übergeben werden.

Neben zahlreichen Gemeinderäten waren auch Vertreter weiterer Blaulichtorganisationen dabei, unter anderem Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann und Samariterbund Rettungskommandant Harald Fiedler. Der ehemalige Bezirkskommandant von Wien-Umgebung Peter Ohniwas ließ sich die Veranstaltung auch nicht entgehen: „Ich bin hier dieses Mal nicht in einer Funktion bei der Mitgliederversammlung, sondern bin als Freund hier.“

Anschließend wurden die Beförderungen ausgesprochen und verdiente Mitglieder für ihr Engagement geehrt. Weinzinger lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Purkersdorf. Bürgermeister Karl Schlögl dankte seinem Feuerwehrkommandanten für die gute Zusammenarbeit.

„Wir feiern heuer 50 Jahre Stadtrecht in Purkersdorf und freuen uns, dass ihr uns bereits eure Unterstützung zugesagt habt“, so Schlögl, der seinerseits auch eine Subvention für Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus und beim Ankauf eines neuen Hilfeleistungsfahrzeuges durch die Stadtgemeinde zugesagt hat.