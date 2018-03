NÖN Trendexpertin Martina Reuter traf Kabarettistin und Schauspielerin Monica Weinzettl zum modischen Damenplausch im Kultlokal Nikodemus.

Seit dem die fesche Purkersdorferin 50 ist, wird Mode und Kosmetik immer wichtiger. „Ich schminke mich gerne, dezent, aber ein Hauch Frische im Gesicht sieht einfach besser aus,“ verrät Weinzettl ihr Geheimnis. Sie liebt Mode und gibt dafür auch gerne Geld aus, denn Qualität ist ihr dabei besonders wichtig. Die Purkersdorferin liebt den lässig, eleganten Look.

„Den einzigen Pelz, den ich trage ist meine Hündin Yume, wenn sie bei mir am Schoss sitzt“, verzichtet sie auf tierische Bekleidung. Coole Jeans, Stiefel und Pullover, der weiblich kaschiert, trägt sie gerne. Wenn sie beim Autofahren nicht mehr entspannt das Lenkrad halten kann, dann ist die Kleidung eindeutig zu eng. „Das kann ich nicht leiden, mir ist besonders wichtig, dass Klamotten luftig leicht sind“, erklärt Weinzettl.

Outfit für Bühne wird spontan gewählt

Aktuell ist sie mit ihrem Mann Gerold Rudle auf Tour, die Outfits für die Bühne entscheiden die beiden spontan, je nach Gefühl und Laune. Zuhause ist jeder für sich allein zuständig in Sachen Mode. „Gerold ist komplett eigenständig, was den Kleiderschrank betrifft. Ich kaufe ihm niemals Sachen, nicht einmal Unterhosen“, weiß Weinzettl über die Befindlichkeiten ihres Mannes diesbezüglich genau bescheid.

Bei Beautyprodukten legt die Kabarettistin großen Wert auf Hochwertigkeit. „Meine Cremes und Make-Up müssen einiges können“, so Weinzettl. Als Kultsekretärin „Frau Knackal“ in MA 2412 musste sie eine Zeit lang künstliche Fingernägel tragen. Das war auch damals das einzige Mal, das Gefühl der Schwere auf den Fingern war nix für die hübsche Schauspielerin. „Lieber die eigenen wachsen lassen, als das Plastikzeug an den Händen“, so Weinzettl.

Monica Weinzettl hat einfach ein Händchen für das Schöne, sie liebt es, zu stylen, zu dekorieren oder auch einmal etwas umzunähen. Gemeinsam Rudle reist sie gerne mit dem Wohnmobil durch Frankreich, „das ist eine herrliche Inspiration, jedoch auch ein Desaster fürs Portemonnaie, denn wie man ja weiß, kommt die schönste Mode meistens genau dort her“, so Weinzettl.