„Das war die dritte Beleidigung gegen die Polizei“, unterbricht Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Wortmeldung des Schauspielers Friedrich Schwardtmann. „Moment“, schreit Schwardtmann echauffiert zurück, „ich bin noch nicht fertig. Wie die sich benehmen hier...“. Der Bürgermeister unterbricht Schwardtmann wieder. „Auf dieser Ebene würde ich als Chefinspektor gar nicht antworten.“

So emotionell wie die Auftaktrunde der Diskussionsreihe „Offen gesagt“ im „Veranstaltungszentrum Weidling“ startete, wurde sie zwar nicht fortgeführt, aber die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Stadtregierung der etwa 60 bis 70 anwesenden Weidlinger war deutlich bemerkbar.

"Eine Chance, zurück zum Start zu gehen"

Nicht nur die Polizeiarbeit wurde kritisiert, sondern vor allem die aktuelle Bautätigkeit sorgte für zahlreiche Wortmeldungen. Im Fokus der Diskussion stand – wie zu erwarten – der geplante Bau einer Wohnhausanlage mitten im Zentrum von Weidling.

Dieses Projekt wurde knapp vor der zweijährigen Bausperre eingereicht. Nicht aber die als Zufahrt notwendige Brücke über den Weidlingbach, so die Bürger. „Woher wollen Sie wissen, was da eingereicht wurde“, antwortet Baudirektor-Stellvertreter Peter Neubauer harsch. Es handle sich hier um ein laufendes Verfahren, da gebe es nur beschränkte Information nach außen. Die nicht eingereichte Brücke, als Bestandteil des gesamten Projekts, würden die Gegner aber als Chance für eine gesamte Neueinreichung sehen, sie unterliege damit dem Baustopp. „Eine Chance, zurück zum Start zu gehen“, kam es aus dem Publikum.

400 Unterschriften gegen Bauprojekt

„Bürgermeister Schmuckenschlager hat im Gemeinderat gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass dieses Projekt ein Bauprojekt werden kann. So eine Aussage gehört unterstützt, und so haben wir beschlossen, eine Unterschriftenaktion zu machen“, so Helmuth Ofenmüller, der Schmuckenschlager in der Folge die Unterschriftenliste mit 400 Unterschriften übergab.

Etwas später wurde Bürgermeister Schmuckenschlager außerdem aufgefordert, ähnlich wie seinerzeit sein Vorgänger als Bürgermeister, Gottfried Schuh, endlich ein Machtwort, das den Bau verhindern soll, zu sprechen. Schmuckenschlager: „Genauso wie Ortsvorsteher Karl-Josef Weiss würde ich gerne ein Machtwort sprechen. Doch man darf nicht vergessen, dass es hier um Eigentumsrechte geht.“ Da müsse man schon ein bisschen aufpassen.

Der Rest der Debatte war gefüllt mit den kleineren Sorgen der Weidlinger Bevölkerung.