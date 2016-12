Die Tinte unter dem Vertrag war kaum getrocknet, als Niki Neunteufel eine wahre Hiobsbotschaft ereilte – der Star des nächsten Purkersdorfer Open Air, Albano Carrisi, erlitt einen Herzinfarkt. Kurz danach die Entwarnung: Albano kann alle Termine einhalten.

Für Purkersdorf wird 2017 ein besonderes Jahr. Die Stadt feiert ihren 50. Geburtstag. Die Stadtgemeinde und auch Open Air-Organisator und Szenewirt Niki Neunteufel mussten sich da natürlich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Aufgabe war nicht leicht, denn wie will man die Auftritte eines José Feliciano oder einer Kim Wilde noch toppen? – Bereits im Sommer reifte in Neunteufel eine Idee: Albano Carrisi soll’s werden. „Mit über 165 Millionen verkauften Tonträgern gehört er weltweit zur Creme de la Creme“, schwärmt Neunteufel. Mit seinen Liedern „Nel sole“, „Sempre sempre“ oder „Felicita“ ist er seit Jahrzehnten in den Ohren der Menschen.

Trotz Herzattacke wird Albano bereit stehen

„Wir haben bereits seine Setlist erhalten und er wird alles spielen, was man so von ihm kennt“, erklärt Neunteufel. Mit im Gepäck wird er aber auch ein paar Opernlieder haben und damit auch Freunden des gehobeneren musikalischen Geschmacks Genüge tun. „Albano ist auch ein begnadeter Opernsänger und stand schon mit Größen wie Luciano Pavarotti und José Carreras gemeinsam auf der Bühne“, ist auch Bürgermeister Karl Schlögl begeistert vom bevorstehenden Auftritt des Barden.

Ende vergangener Woche erreichte dann aber eine weitere Hiobsbotschaft die Purkersdorfer: Albano Carrisi erlitt einen zweifachen Herzinfarkt und musste sofort unter das Messer. „Das Management teilte mir aber wenige Tage später mit, dass es Albano den Umständen entsprechend gut ging und er alle seine Termine einhalten wird können“, erklärt Neunteufel, der heuer nach dem Armbruch von seinem damaligen Topact Wolfgang Ambros, schon ein wenig leidgeplagt ist.

Als zweiten Hauptact für den Open Air-Sommer konnte Niki Neunteufel die heimische Band „Opus“ verpflichten. Sie werden gemeinsam mit „Friends“ auftreten.