Als Gitarrist der legendären Gruppe „Earth, Wind and Fire“ war Al McKay Teil einer der erfolgreichsten Bands der 1970er Jahre. Heute ist er selbst schon zu so etwas wie einer lebenden Legende geworden. Im Rahmen des großen Open-Air-Konzerts am Purkersdorfer Hauptplatz lässt er die großen Hits der Vergangenheit wieder aufleben.

„Meine erste Gitarre habe ich mit neun Jahren bekommen, mein erstes Schlagzeug mit 13 Jahren“

Geboren 1948 in New Orleans machte sich McKay schon bald auch als Songwriter und Produzent in den Genres R&B, Soul und Funk einen Namen. Für sein Wirken wurde er mit sechs Grammys ausgezeichnet. Seine erste Liebe allerdings galt der Gitarre und dem Schlagzeug. „Meine erste Gitarre habe ich mit neun Jahren bekommen, mein erstes Schlagzeug mit 13 Jahren“, erzählt McKay.

Seine großen Vorbilder waren und sind Freddie King und Jimmy Nolan sowie The Funk Brothers, die den „Motown-Sound“ der 60er Jahre prägten. „Meine allererste Gitarrenstunde gab mir mein Onkel“, so der Musiker. Erst kürzlich schenkte er der Tochter eines Freundes ihre erste Gitarre: „Weil sie Linkshänderin ist, so wie ich.“ Seine Lieblingsgitarre ist seine rote Gibson 335 aus dem Jahr 1972. „Sie war ein Geschenk von Isaak Hayes. Auf ihr habe ich die meisten meiner Songs geschrieben“, so McKay.

Seine große Liebe ist die Musik

Drei Dinge machen Al McKay zufolge einen guten Song aus, nämlich Groove, Melodie und Text Es war seine Liebe zur Musik, die ihn über die Jahre immer wieder dazu motivierte weiterzumachen und für neue Projekte inspirierte. 2005 war Al McKay schon einmal zu Gast in Purkersdorf bei Niki Neunteufel. Damals traf er auch auf Wolfgang Ambros. „Ich erinnere mich noch an die tolle Location und das wunderbare Essen bei Niki“, so die Musikerlegende.