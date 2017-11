Die Polizeistation in Pressbaum ist in die Jahre gekommen. Obendrein ist der Posten im zweiten Stock des Rathauses nicht mehr ganz am letzten Stand der Dinge. Ein neuer Platz wurde gesucht. Zwischenzeitlich hat es sogar geheißen, die Station könnte in die Nachbargemeinde nach Tullnerbach kommen.

Nun wurde eine Lösung seitens der Stadtgemeinde gefunden. „Lange hat Pressbaum nach einem Platz gesucht, wo die Polizei adäquat untergebracht werden kann. Entschieden haben wir uns für die ehemaligen Figl-Gründe“, erläutert Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

