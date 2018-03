Im September 2016 hieß es in Pressbaum „Und Action“. Die Wienerwaldstadt diente als Kulisse für die Dreharbeiten des österreichischen Films „L‘animale“. Am Sonntag, 18. März, läuft der Streifen in den heimischen Kinos an.

Regie führte Katharina Mueckstein, die auch das Drehbuch verfasste. | NOEN, E. Okazaki

Als Drehorte für ihren Film suchte sich Regisseurin Katharina Mückstein verschiedene Drehorte in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland aus. „Zwei davon befinden sich in der Region Purkersdorf, einer in einem Haus in Pressbaum, der andere auf einem Bauernhof in Gablitz“, erklärt Valerie Besl, die die Pressearbeit innehat.

Mückstein sorgte bereits mit dem Film „Talea“ international für Aufsehen, daher sind die Augen der Fachwelt ganz besonders auf ihr nächstes Werk gerichtet und Pressbaum spielt darin eine nicht unwesentliche Rolle. Mückstein ist selbst in der Kleinstadt Bad Vöslau aufgewachsen. Das Drama „L‘animale“ behandelt widersprüchliche Gefühle und Kräfte, wie Leidenschaft, Begehren und Vernunft.

Mückstein lenkt den Blick des Publikums damit auf das gesellschaftliche Korsett, in dem wir leben, sowie den Gegensatz zwischen Individualisierung und äußerlichen Zwängen. Die Figuren könnten demnach objektiv gesehen tun, was sie wollen. Innerlich kämpfen sie mit Unfreiheit und Sehnsucht.

Das aus etwa 35 Mitarbeitern bestehende Team ist mit einem großen Fuhrpark in Niederösterreich und da in der Umgebung von Wien herumgekommen. In der Hauptrolle von „L’animale“ ist Sophie Stockinger zu sehen, ein neuer Shootingstar am österreichischen Filmhimmel. Sie spielt an der Seite von Kathrin Resetarits und Dominik Wanda die junge Mati. Mit ihrer Burschenclique macht sie auf getunten Mopeds die Gegend unsicher, bis sie vor eine Entscheidung gestellt wird.