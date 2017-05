Egal ob mitten in der Nacht, in der Arbeit, frühmorgens oder am Nachmittag – zu jeder Tages- und Nachtzeit belästigte ein Salzburger (52) willkürlich per Telefon Frauen verschiedenen Alters in ganz Österreich und bedrohte sie. Nun wurde ihm dank der akribischen Ermittlungsarbeit der Polizei Pressbaum das Handwerk gelegt.

Den Stein ins Rollen brachte ein Pressbaumerin, die Anzeige erstattete, nachdem sie einen seltsamen Anruf erhielt, der sie in Angst und Schrecken versetzte. Der vorerst unbekannte Mann am anderen Ende der Leitung belästigte sie verbal sexuell und bedrohte sie.

Mehr zum Thema findest du in der aktuellen NÖN-Printausgabe sowie im NÖN.at ePaper