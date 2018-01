Die Stadtgemeinde soll neu gestaltet werden, und die Bürger sollen dabei auch etwas zu sagen haben. Mit Beginn des Jahres wurde Pressbaum in die Landesaktion „Stadterneuerung“ aufgenommen. Das Besondere an der Aktion ist, dass alle Bürger dazu eingeladen sind, mitzugestalten.

Die Stadterneuerung NÖ umfasst soziale, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte. Der Aktion liegt die Erarbeitung eines Stadterneuerungskonzeptes unter Einbeziehung der Bewohner zugrunde.

Entwicklungskonzept soll in Workshops erarbeitet werden

Am Beginn steht die Erarbeitung eines Konzepts. Dabei sollen möglichst viele Pressbaumer eingebunden werden, die in den nächsten Monaten in Workshops ein Leitbild für die Stadt erstellen sollen. Ausgehend von einer Zustandsanalyse werden Chancen, Möglichkeiten und Ziele der Gemeinde erarbeitet. In einem weiteren Schritt werden konkrete Projektideen formuliert. Wichtig ist dabei, die in Pressbaum zahlreich vorhandenen Initiativen und Vereinen in den Stadterneuerungsprozess einzubinden.

Am 15. Februar gibt es dazu erstmals eine Infoveranstaltung, zu der auch der Regionalberater Daniel Brüll kommt. Er unterstützt die Stadtgemeinde beim Stadterneuerungsprozess. „Es handelt sich dabei um eine erste Informationsveranstaltung. Es werden Arbeitsgruppen erstellt, um die Problemfelder zu erörtern“, sagt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Stadtsaal.