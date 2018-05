Am Anfang stand eine Idee, die nach zwei Jahrzehnten zu einer echten Erfolgsgeschichte wurde. Was unter den frisch gepressten Fruchtsäften in den Kühlregalen damals fehlte, war der Apfelsaft. Gerhard Höllinger hatte also die zündende Idee. So entstand der erste naturtrübe Direkt-Apfelsaft für Österreichs Lebensmitteleinzelhandel. Noch dazu wurde dieser aus steirischen Äpfeln hergestellt. Mit der Zeit wurde das Unternehmen immer erfolgreicher und auch das Sortiment wuchs an.

„Höllinger“ setzt nun weiter auf Innovation

Der Garten in der Johann Winter-Gasse 29 beherbergt nun zwei Bienenstöcke. „Damals wie heute spielen Bienen eine entscheidende Rolle in unserem Ökosystem. 80 Prozent der heimischen Kultur- und Wildpflanzen und damit rund ein Drittel von unserem Obst und Gemüse sind von der Bestäubung durch Bienen abhängig“, sagt Gerhard Höllinger. Daher sind sie gerade auch für den Fruchtsafthersteller besonders wichtig.

Zeitgerecht mit Frühjahrsbeginn wurden die Bienenstöcke im Garten aufgestellt. | NOEN

„Obst wie auch unsere Äpfel sind besonders abhängig von der Arbeit der Bienen“, erklärt Höllinger. Das Team des Unternehmens hat sich jedenfalls über Nacht um einiges vergrößert. „Unser Team hat sich vertausendfacht“, lacht Höllinger. Bei Vollbetrieb werden um die 40.000 Bienen im Stock sein.

Bienen sind schon fleißig unterwegs

„Die Bienchen sind bereits fleißig auf Nahrungssuche und können in den blühenden Apfelblüten viel Nektar finden“, freut sich Höllinger. Für die Bienen wurden im Garten sogar neue Sträucher gepflanzt. Sie haben nun die Auswahl zwischen den bereits existierenden Sorten Kirsch- und Apfelbaum, oder den neuen – Dirndl, Ribisel, Apfelrose, Kupferfelsenbirne oder Zwerg-Pfirsich.