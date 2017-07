Die Stadtgemeinde Pressbaum ist um ein Museum reicher. Vor Kurzem eröffnete Kuratorin Gabriela Kraus unter Anwesenheit zahlreicher Gäste die Ausstellung zur Sommerfrische. Die neue Exhibition des Heimatmuseums steht dabei ganz im Zeichen der beginnenden Ferienzeit und passt zum aktuellen Urlaubstrend. Denn immer mehr verbringen ihre Ferien in Österreich. „Der Bau der Westbahn vor 150 Jahren trug dazu bei, dass viele Wiener ihren Sommerurlaub in unserem Ort verbrachten“, erzählt Kraus über die Vergangenheit des Ortes. Tatsächlich waren zahlreiche Destinationen durch die Eröffnung der Bahnstrecken schneller und leichter erreichbar. In den betreffenden Gemeinden führte dies zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der ebenfalls in Pressbaum deutlich zu spüren war.

Sommer auf dem Land

Die Ausstellung gewährt Interessierten einen Einblick in die Ferienzeit des 19. Jahrhunderts. Damals waren das Wiental und somit auch die Stadtgemeinde ein beliebtes Urlaubsziel für die bürgerlichen Bevölkerungsschichten Wiens. Als Folge davon wurden in der Gegend einige Villen und Sommerwohnsitze errichtet – viele dieser Bauwerke sind auch heute noch Zeugnis der wohlhabenden Feriengäste. Doch auch die Ausstellungsstücke im Heimatmuseum stellen ein wichtiges Zeugnis dieser Zeit dar. Gezeigt werden Besuchern unter anderem Kinderspielsachen, verzierte Tassen, alte Eisenbahnmodelle sowie Arbeitsgeräte und Gedichte aus dem vergangenen Jahrhundert.