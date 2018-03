Zu tief ins Glas blickte ein 23-Jähriger bei einer Halloweenparty im Herbst letzten Jahres in einem Café in Pressbaum und drohte dann einer Frau mit den Worten: „Ich schicke dir Araber vorbei und werde, wenn alle schlafen, dein Haus abfackeln.“ Wegen gefährlicher Drohung sitzt er nun als Angeklagter vor Gericht.

Geständig ist er nicht. „Ich hab’ gebechert, fünf Tequilas, etliche Barcadi-Cola und sechs Bier. Wenn man alkoholisiert ist, ist die Hemmschwelle auf Null“, erklärt der Angeklagte. „Bei Ihnen vielleicht, bei mir nicht“, meint die Richterin und sie will wissen, ob er gedroht hat. „Warum sollt’ ich?“, fragt er. „Weil Sie hagelvoll waren“, kommt es von der Richterbank zurück.

„Ich neige oft dazu, dass ich zuerst rede und dann erst nachdenke.“ Angeklagter im Prozess am Landesgericht in St. Pölten

Zu Unrecht werde der Angeklagte vom Opfer belastet, meint er dann und sagt: „Sie will jetzt sicher Schmerzensgeld von mir.“ Die Richterin glaubt das nicht: „Dafür sind Sie als Notstandshilfebezieher wohl nicht geeignet.“

„Ich kenne ihn überhaupt nicht, habe ihn an diesem Abend im Café das erste Mal gesehen“, erzählt die Bedrohte (33). Und sie setzt fort: „Er hat Streit gesucht, alle angestänkert, beleidigt und ist auf sie losgegangen.“ Zu einem anderen Gast hat er gesagt, dass er Karate könne und ihn niederschlagen werde. Und dass er der King sei, so groß und so stark. Dann hat er mir gedroht, das war zu viel. Ich habe die Polizei gerufen.“

Ob der Pressbaumer die 33-Jährige in Angst versetzt hat? Sie bejaht. „Ich habe Kinder und ich weiß ja nicht, wie er tickt.“ Das letzte Wort des Angeklagten? „Ich neige oft dazu, dass ich zuerst rede und dann erst nachdenke.“

„Das ist die dritte Verurteilung, ab jetzt wird es eng“

Eine Bestrafung fordert der Staatsanwalt. „Wenn ich mir Ihren Vorstrafakt ansehe, bemerke ich, dass das Drohen mit dem Abfackeln schon zu Ihrem Sprachgebrauch zählt“, sagt er zum Angeklagten. „Wenn ich in Rage bin, sage ich so etwas“, gibt dieser nun doch zu. Bei einer Männerberatung suche er wegen seiner Droh-Ausbrüche bereits Hilfe.

Der 23-Jährige fasst zusätzlich zu bereits bedingt verhängter Strafe sechs Monate bedingte Zusatzstrafe aus (nicht rechtskräftig). Gefängnis hält die Richterin nicht für notwendig. „Man sollte zart aufkeimende Resozialisierung nicht aufs Spiel setzen“, meint sie und warnt: „Das ist die dritte Verurteilung, ab jetzt wird es eng.“