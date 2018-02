Mindestens 36 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und Salzburg gehen auf die Kappe einer vierköpfigen Bande aus Rumänien. Nun wurde den Ganoven das Handwerk gelegt. Ihnen konnte auch ein Einbruch in einem Drogeriemarkt in Pressbaum im Sommer des Vorjahres nachgewiesen werden. Ihre Coups in den Drogeriefachmärkten dauerte nur wenige Sekunden:. Die Täter brachen die Eingangstüren auf und verstauten hochwertige Parfumartikel in mitgebrachten Taschen. Auf diese Art und Weise erbeuteten sie mehrere tausend Parfums, die in Rumänien verkauft wurden.

Handschellen klickten für Diebesbande in Klagenfurt

Drei der Rumänen (32, 33 und 43), die allesamt in mehreren europäischen Ländern einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraft sind, wurden in Klagenfurt von der Polizei festgenommen, ihr Komplize ist noch auf der Flucht.

Dem Quartett konnten zwischen Juni und Oktober 15 Einbruchsdiebstähle, 14 Einbruchsdiebstähle in Filialen eines Drogeriefachhändlers, vier Einbruchsdiebstähle in Firmen, drei Einbruchsdiebstähle in Schulen zur Last gelegt werden. Die Schadenssumme wird mit rund 270.000 Euro beziffert. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt mehr als 200.000 Euro.