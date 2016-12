„Wir haben eine Marktlücke entdeckt“, sagt Michael Hendrich. Dem Rettungsbuch sind eines über die Feuerwehr und die Polizei vorangegangen. „Das Polizeibuch zu verfassen war einfach“, sagt der bei Schönbrunn stationierte Polizist.

Kindergerechte Bücher über die Polizei gibt es einige, jedoch nur aus Deutschland. „Meine Kinder haben immer gefragt, warum in diesen Büchern alles anders aussieht“, erinnert sich Hendrich und führt weiter aus „Dann habe ich beschlossen, in kleinerer Ausführung, eine österreichische Version eines Polizeibuches zu machen.“

Schwieriger Weg bis zur Veröffentlichung

Diese ist jedoch immer größer geworden. Michael Hendrich ging daraufhin zur damaligen Innenministerin Liese Prokop, die von dem Projekt begeistert war. Der Weg bis zur Veröffentlichung gestaltete sich jedoch schwierig, denn einen Verlag zu finden war nicht einfach. Deutsche Verlage haben sich dafür nicht interessiert, denn dort war der Markt mit ähnlichen Produkten bereits überschwemmt und der österreichische Markt war nicht interessant. „Dann habe ich Mario Herzog kennengelernt“, erzählt Hendrich.

„Wir haben dann versucht, eine Fortsetzung zu finden und haben gesucht, was Kinder interessiert“, sagt Hendrich. So kam die Idee, ein Feuerwehrbuch und in weiterer Folge das Rettungsbuch zu machen. Es sollte keine Wiederholung werden, denn jedes Buch soll seinen eigenen Stempel aufgedrückt bekommen.

„Wichtig war uns, dass Kinder durch das Buch lernen, dass sie helfen können und nicht wegschauen sollen, wenn etwas passiert.

Michael Hendrich und Mario Herzog vom „Briza Verlag“ greifen das Thema Sicherheit weiter auf. So wird es auch Überwürfe mit Reflektoren für Kinder geben, damit diese sichtbarer sind.

Der eigene Neffe von Michael Hendrich ist auf jeden Fall auch sein größter Fan, denn dieser borgt sich das Buch immer in der Schulbibliothek aus, damit er seinen Freunden sagen kann: „Das hat mein Onkel gemacht.“